Bären-Alarm: Rekordzahl an Todesfällen - Japan bläst zur Bärenjagd

In Japan werden immer mehr Menschen von Bären angegriffen. Die Zahl der Todesfälle steigt. Jetzt greift der Staat zu drastischen Maßnahmen.
Tokio - Japan ruft angesichts einer Rekordzahl an tödlichen Bärenangriffen zu den Waffen. Aufgrund akuten Mangels an erfahrenen Jägern beschloss die Zentralregierung, pensionierte Polizeibeamte und ehemalige Berufssoldaten zum Erwerb eines Jagdscheins zu ermutigen, wie die Zeitung "Asahi Shimbun" berichtete. Zuvor wurden zudem die strikten Waffengesetze gelockert. Polizisten dürfen nun fortan mit Gewehren auf Bären schießen. Laut dem Umweltministerium wurden seit April landesweit 13 Menschen durch Bären getötet - ein Rekordwert. Dutzende weitere Menschen erlitten Verletzungen.