Baerbock sorgt beim Bundespresseball für Gesprächsstoff

1 Im vergangenen Jahr verpasste Annalena Baerbock den Bundespresseball wegen Terminstress, am 4. April 2025 jedoch fand sie wieder Zeit für den gesellschaftlichen Anlass. Foto: Getty Images/Gerald Matzka

In einem auffälligen Abendkleid hat Annalena Baerbock beim Bundespresseball 2025 die Blicke auf sich gezogen. Zudem sorgte für Aufregung, dass ihr Noch-Ehemann Daniel Holefleisch ebenfalls zu der Veranstaltung kam. Noch-Finanzminister Jörg Kukies hatte hingegen den ersten Auftritt mit seiner Frau.











Beim 72. Bundespresseball am 4. April im Hotel Adlon in Berlin hat besonders die scheidene Außenministerin Annalena Baerbock (44) für Gesprächsstoff gesorgt. Nicht nur, weil sie ein Hingucker-Outfit trug. Sondern auch, weil sie bei dem Event auf ihren Noch-Ehemann Daniel Holefleisch traf. Anders als in ihrem Amt als (scheidende) Außenministerin trat Baerbock beim Presseball aber nicht ins Fettnäpfchen, sondern machte eine gute Figur.