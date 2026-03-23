Bärbel Bas und Lars Klingbeil: SPD-Chefs wollen trotz Wahl-Debakel im Amt bleiben

Welche Konsequenzen ziehen Bas und Klingbeil aus der Schlappe in Rheinland-Pfalz? Zunächst zumindest keine personellen.
Bärbel Bas und Lars Klingbeil wollen auch nach dem Wahl-Debakel in Rheinland-Pfalz SPD-Vorsitzende bleiben. „Wir werden nicht die zweitgrößte Regierungspartei jetzt in ein Chaos stürzen und in einen Prozess gehen, wo wir uns um uns selbst drehen und uns nicht um das Land kümmern“, sagte Vizekanzler Klingbeil in Berlin. Bas sagte, es sei wichtig, das Land in der aktuellen Lage nicht mit Personaldebatten lahmzulegen.