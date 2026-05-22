Bäder von Stuttgarter Architekten: Wo Architekturfans Bahnen ziehen – 6 coole Schwimmbäder rund um Stuttgart

Das Bad Berg in Stuttgart hat zu. Wo gehen gestaltungsaffine Menschen jetzt schwimmen? Dies sind die ansprechendsten Freibäder im Land, entworfen von Stuttgarter Architekten.
Gerade vergangenen Sommer ist das Bad Berg komplett fertig saniert gewesen, der schicke Gastro-Pavillon stand gut da. Nun ist es schon wieder geschlossen wegen eines Wasserrohrbruchs. Den ganzen Sommer über kann nicht geschwommen werden. Designaffine Mineralbad- und Freibadschwimmer müssen ausweichen. Wir stellen Ziele vor, die von Stuttgarter Architekten entworfen wurden – und einen Klassiker.