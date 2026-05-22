Bäder von Stuttgarter Architekten: Wo Architekturfans Bahnen ziehen – 6 coole Schwimmbäder rund um Stuttgart

Das Bad Berg in Stuttgart hat zu. Wo gehen gestaltungsaffine Menschen jetzt schwimmen? Dies sind die ansprechendsten Freibäder im Land, entworfen von Stuttgarter Architekten.

Gerade vergangenen Sommer ist das Bad Berg komplett fertig saniert gewesen, der schicke Gastro-Pavillon stand gut da. Nun ist es schon wieder geschlossen wegen eines Wasserrohrbruchs. Den ganzen Sommer über kann nicht geschwommen werden. Designaffine Mineralbad- und Freibadschwimmer müssen ausweichen. Wir stellen Ziele vor, die von Stuttgarter Architekten entworfen wurden – und einen Klassiker.

1. Hirschbachbad in Aalen 4A Architekten haben das Stuttgarter Berg saniert und viele Preise dafür erhalten. Neubau können sie auch, wie sie mit dem Hirschbachbad in Aalen zeigen, das Ende 2025 fertig gestellt wurde. Das Bad ist etwas für Puristen, harte Kanten und klare Linien im Sportschwimmbecken. Bunt und rund geht es im Kinder- und Unterhaltungsbereich zu.

Das Hirschachbad in Aalen von 4a Architekten aus Stuttgart. Foto: David Matthiessen/4a Architekten

Die Geschosse und Dachflächen fließen als begrünte Ebenen mit Terrassen und Einschnitten aus dem Hang heraus. Der Neubau ist für Regen und Sommer geeignet, denn neben einem Hallenbad mit mehreren Becken (eines mit Rutsche und Massagedüsen) gibt es auch ein Freibad. Richtig schnell Bahnen ziehen ist ebenfalls möglich. Und auf der Galerie im Liegebereich hat man schöne Blicke in die Landschaft – das Hirschbachtal.

2. Wellness in Winnenden

Behnisch Architekten bauen in Stuttgart-Zuffenhausen ein ökologisch vorbildliches Schwimmbad, doch der Bauantrag liegt noch nicht vor. In der Zwischenzeit lohnt ein Abstecher nach Winnenden.

Das umgebaute Wunnebad in Winnenden vom Behnisch Architekturbüro Stuttgart. Foto: David Matthiessen/Behnisch Architekturbüro

Das Stuttgarter Architekturbüro hat das Wunnebad saniert, da kann manch ein Spa im Luxushotel nicht mithalten. Der Saunabereich – Holzoptik, ein neu gestalteter Saunagarten und eine große Außensauna – hat jüngst in einem Ranking hervorragend abgeschnitten.

3. Freibad in Biberach

Immer schon sportiv unterwegs ist das Büro ASP, das die MHP-Arena umgebaut und erweitert hat. Nun waren die Architekten im Oberschwäbischen unterwegs. In unmittelbarer Umgebung des Naturschutzgebietes haben die Stuttgarter Architekten 2025 im Zeit- und Kostenrahmen in Biberach ein neues Freibad mit „Racerrutsche“, Freizeit- und Schwimmbecken gebaut und dabei Elemente des historischen Bades aus den 1960ern aufgenommen.

Freibad am Naturschutzgebiet von ASP Architekten aus Stuttgart. Foto: Zooey Braun/ASP

Technik von heute trifft auf den Charme der Optimismus versprühenden Nachkriegszeit. Große Bäume, großzügige Liegeflächen gibt es, eine knallrote 70 (!) Meter lange Rutsche (mit digitaler Zeitmessung) und gelbe Liegestühle und Sonnenschirme bringen Farbe in den ansonsten sich sehr zurücknehmenden Bau.

Zum ökologisch durchdachten Konzept gehört eine PV-Anlage, die im Sommer einen Großteil des Strombedarfs des Freibades deckt. Zudem wird Brunnenwasser für den Bäderbetrieb genutzt. Vom alten Schwimmbad, das dort zuvor stand, konnten Teile des Edelstahlbeckens anderswo weiter verwendet werden.

4. Therme am Bodensee

Eigentlich schon ein bisschen absurd, ins Schwimmbad zu gehen, wo ein wirklich großer See lockt. Aber – das Wetter ist nicht immer badeseefreundlich. Gut also, dass es eine Therme mit Bodenseeblick gibt, entworfen wurde die wenige Meter von Baden-Württemberg entfernt liegende Therme in Lindau von den Stuttgarter 4a Architekten. Mehrere Innen- und Außenbecken gibt es, einen hervorragenden Spa-Bereich. Und – apart – es werden an einer Bar im Becken Getränke gereicht.

Therme am Bodensee von 4a Architekten aus Stuttgart. Foto: David Matthiessen/4a Architekten

5. Donaubad in Sigmaringen

Wer nicht bis an den Bodensee reisen will, die auf Schwimmbadbau spezialisierten 4a Architekten haben in Sigmaringen das Donaubad, ein Freibad aus den 1960ern – eingebettet zwischen Donauufer und Waldrand – saniert. Die schönen Bäume durften bleiben.

Im sanierten Freibad Sigmaringen von 4a Architekten finden sich viele auch für Kinder interessante Bereiche. Foto: 4a Architekten/David Matthiessen

Auf den neuesten Stand gebracht wurde das Bad mit einem Holzdeck im Becken, einer neuen Sprunganlage mit Sprungbecken, einer Breitwellenrutsche und einer 80-Meter-Wasserrutschbahn samt neu gestaltetem Kinderbereich mit zwei Becken.

5. Thermalbad in Baden-Baden

Bahnen ziehen kann man hier freilich nicht, aber neben Stuttgart mit seinen Mineralbädern hat Baden-Baden ebenfalls großartige Bäder zu bieten. Neben der oft etwas wuseligen Caracalla-Therme ist das Friedrichsbad, ein römisch-irisches Thermalbad, ein schon fast heiliger Ort für alle Ruhesuchenden. Es entstand von 1869 bis 1877 nach Plänen des Architekten Karl Dernfeld und galt lange Zeit als Europas schönstes Thermen-Badehaus, es lehnt sich stilistisch an antike Bade-Vorbilder in Rom an.

Rundes Becken, hohe Kuppel: Friedrichsbad in Baden-Baden von Architekt Karl Dernfeld. Foto: Friedrichsbad

Das Thermalwasser stammt direkt aus den Quellen am Florentinerberg. Schon der enorm großen historischen Duscharmaturen wegen lohnt ein Besuch. Man sitzt und paddelt in Dampfbädern und kreisrundem Becken mit 17,5 Meter hohem Kuppelsaal, liegt in kunstvoll gekachelten Ruheräumen (handbemalte Majolika-Kacheln) auf Holzpritschen. An den meisten Tagen wird textilfrei gebadet. Der Eintritt ist erst ab 14 Jahren und unter 18 Jahren nur in Begleitung Erwachsener gestattet.

Fotos, Infos und Adressen zu den Bädern finden sich in der Bildergalerie.