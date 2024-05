17 4a Architekten zeigen in der Schau „Swimming in Atmosphere“ zwölf Bäder, darunter das von ihnen sanierte Bad Berg – Schwimmhalle mit der von Matthias Kohlmann gestalteten Mosaikwand. Foto: 4a Architekten/Uwe_Ditz_

Das Bad Berg und elf weitere architektonisch interessante Schwimmbäder sind Teil der Schau „Swimming in Atmosphere“ in der Akademie der Bildenden Künste in Stuttgart. Was sich dort in knallroten Kabinen versteckt und warum ein Ausstellungsbesuch lohnt.











Das Stuttgarter Bad Berg ist ein Kult- und Kulturort. Während des Festivals der freien darstellenden Künste namens „10 Tage freischwimmen“ fand jüngst im Bewegungsbecken eine Performance statt. Und noch bis zum 3. Juni ist das Schwimmbad Teil einer Ausstellung über Bäder, die von den Stuttgarter 4a Architekten gestaltet wurden. Die Schau wurde zunächst in der Hauptstadt gezeigt – in der renommierten Berliner Architekturgalerie AEDES. „Swimming in Atmosphere“ ist nun in der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste (ABK) in Stuttgart zu sehen.