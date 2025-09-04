Bäckerhandwerk in Filderstadt: Wie ein kleiner Bäcker den Discountern trotzt

Die Helbigs führen seit acht Jahren eine Bäckerei in Sielmingen. Wie klappt das Geschäft ohne Filialen? Warum kommt ein neues Brot heraus?
Das Fotostudio ist noch aufgebaut. Auf einer rustikalen Küchenanrichte ist vor schwarzem Hintergrund ein Sträußchen getrockneter Getreideähren neben einem Laib Brot drapiert. Daneben liegt Uromas alte Presse, durch die Michael Helbig kurz zuvor gekochte Kartoffeln gedrückt hat. Mit diesem Arrangement soll „Helbigs Meisterstück“ beworben werden, ein nagelneues Bauernbrot nach Holzofenart, das die Sielminger Bäckerei Helbig Mitte September herausbringen wird. Vom 15. September an soll der Zwei-Kilo-Laib immer montags, freitags und samstags erhältlich sein.