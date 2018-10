Bäckerei Lang Stuttgarter Filialmitarbeiter stellen Ultimatum

Von ury 23. Oktober 2018 - 12:06 Uhr

Die Bäckerei Lang steckt seit einigen Jahren immer wieder in der Krise. Aktuell spitzt sich die Lage zu, weil viele der Beschäftigten in den vergangenen Monaten ihren Lohn nur zum Teil erhalten haben. Wir blicken auf 80 Jahre Firmengeschichte – mit der ersten Filiale im Stuttgarter Osten.





10 Bilder ansehen

Stuttgart - Es ist erst ein Jahr her, dass der Münchner Unternehmer Ilyas Kaya die Betriebe der Bäckerei Lang aus der Insolvenzmasse erworben hat. Nun ist er selbst mit dem Unternehmen in Turbulenzen geraten. Am Freitag haben die 53 Mitarbeiter des Produktionsbetriebs in Freiberg am Neckar die Arbeit niedergelegt. Sie fordern ihr Gehalt von August und September.

Mehr zum Thema

Wie es jetzt weitergehen soll, wissen die Beschäftigen nicht. Auch die Mitarbeiterinnen einiger Stuttgarter Lang-Filialen stellen dem Eigentümer nun ein Ultimatum: Wenn das Geld nicht komme, gehe man „am Donnerstag nicht mehr zur Arbeit“, sagt eine Frau. Die Waren in den Filialen seien noch tiefgekühlte Reste von Lang-Produkten, die man aufbacke, oder zugekaufte Ware von Großanbietern.

Weiterer Gläubigerantrag bei Gericht

Beim Amtsgericht in Ludwigburg ist indessen ein weiterer Gläubigerantrag gegen das Unternehmen eingegangen, weil eine Forderung nicht beglichen wurde. Ein Sprecher erklärte, ein Gutachter werde bestellt um zu klären, ob das Unternehmen über eine „mittelfristige Liquidität“ verfüge, um die Schulden zu begleichen.

Angesichts der aktuellen Krise hier ein Rückblick auf die Geschichte der Bäckerei Lang: 1935 eröffnete Bäckermeister Max Lang im Stuttgarter Osten sein erstes Geschäft. Nach dem Krieg entsteht ein Filialnetz, der Bereich der Liefer- und der Handelskunden wird aufgebaut.

Im Zuge von Veränderungen beim Industriegroßbäcker Kamps übernahm die Bäckerei Lang im Jahr 2010 dessen Produktionsstätte in Freiberg am Neckar und insgesamt 135 Filialen. Das Unternehmen hat 550 Beschäftigte und 165 Filialen.

Um die Jahreswende 2014/15 geriet die Bäckerei Lang in eine Krise und musste einen Insolvenzantrag stellen. Fast 150 Arbeitsplätze wurden abgebaut, das Filialnetz auf etwa 100 Läden reduziert. Mitte 2015 übernah dann ein Investorenkonsortium rund um die Münchner Quantum Capital Partners die Bäckerei.

Lesen Sie hier: Beschäftigte streiken vor dem Werk in Freiberg am Neckar

Zum 1. Oktober 2017 hatte der Münchener Jungunternehmer Ilyas Kaya alle drei Bereiche der Bäckerei Lang übernommen, die Produktion, die Filialen und das Großkundengeschäft. In der Produktion blieben 58 von 102 Arbeitsplätzen übrig, von der Bäckereikette 47 Filialen mit insgesamt rund 200 Mitarbeitern. Dazu kamen 27 Geschäfte, darunter einige Pachtbetriebe unter anderem im Raum Nürnberg, die in die neue Café Lang GmbH übergingen. Ilyas Kaya war bis dahin mit seiner Firma Mocca Tec und etwa 60 Beschäftigten im Vertrieb, der Reparatur und dem Service von Kaffeemaschinen tätig.