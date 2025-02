Bäckerei in Stuttgart-Vaihingen in Existenznöten: 80 000 Euro Umsatzminus – Bäckerei sieht Dauerbaustelle als Grund

Stadtteilhaus Stuttgart-Vaihingen Das Müze verändert sich und bekommt ein neues Quartier

Aus dem Elterntreff Mütterzentrum (Müze) wird das Stadtteilhaus Vaihingen. An der Doggerstraße entsteht das neue Domizil, das sich künftig nicht nur an Eltern und Kinder, sondern an alle Vaihinger richtet.