Bäckerei in Stuttgart

12 Transparenter Betrieb: Aurelio und Francesco Ingrassia vor ihrer gläsernen Produktion Foto: /Matthias Ring

Um zweieinhalb Stunden reduziert Francesco Ingrassia künftig seine Öffnungszeiten. Er findet keine neuen Mitarbeiter. Mit den Arbeitsvorstellungen der jungen Generation kann der Bäcker nichts anfangen. Auch andere Bäcker haben Konsequenzen gezogen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Zweieinhalb Stunden täglich erspart Francesco Ingrassia sich und seinem Team: Von 1. Juni an hat die Bäckerei Königsbäck montags bis freitags nur noch bis 15 statt bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Kundschaft wird weiterhin an sieben Tagen die Woche in der Gablenberger Hauptstraße bedient, nur nicht feiertags und im Feierabend. Trotz langer Suche und einigen Bewerbergesprächen hat der Bio-Bäcker keine neuen Mitarbeiter gefunden. „Ich kann die Arbeitsvorstellungen der jungen Generation nicht bedienen“, sagt er. Dabei bietet Königsbäck seiner Meinung nach gute Bedingungen wie „ein hippes Konzept“, eine überdurchschnittliche Bezahlung, 30 Tage Urlaub und keine Nachtarbeit. „Bei Work-Life-Balance geht es mehr um Life als um Work“, ist jedoch sein Eindruck. Auch andere Bäckereien reagieren auf den Fachkräftemangel.