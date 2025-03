Bäckerei in Hoffeld schließt: Wie geht es nach dem Aus der Bäckerei weiter?

Zeugen in Stuttgart-Degerloch gesucht Mann versteckt sich in Gebüsch und masturbiert vor Kindern

Am Montagnachmittag halten sich zwei Mädchen in Degerloch auf, als sie einen Mann in einem Gebüsch bemerken. Der Unbekannte masturbiert und schaut die Kinder dabei an. Nun sucht die Polizei Zeugen.