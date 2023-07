6 Bäckermeister Christian Saur zeigt eine seiner Neujahrsbrezeln. Foto: Eva Schäfer

Zum Jahresende schließt die Bäckerei Saur in der Fellbacher Schmerstraße. Damit geht eine Ära des Handwerks im Oberdorf zu Ende. Mancher Kunde deckt sich noch mit Backwaren ein. Ein Abschiedsbesuch.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Alles Gute. Ich denke, ich komme diese Woche nicht mehr. Danke nochmals, machen Sie es gut – Wünsche wie diese zum Abschied hört die Verkäuferin hinter der Ladentheke nicht nur an diesem Mittwoch sehr oft. Die angekündigte Schließung der Traditionsbäckerei Saur im Fellbacher Oberdorf rückt nahe. Nur noch diese Woche wird verkauft – an Silvester, 31. Dezember, ist offen von 6 bis 13 Uhr. So steht es groß auf den Plakaten, die am Schaufenster und hinter der Theke zu lesen sind. Am 1. Januar ist geschlossen, steht da – danach für immer.