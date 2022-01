Streit über Mund-Nasenschutz gipfelt in Ladendiebstahl

Bäckerei in Bad Cannstatt

1 Der Unbekannte hatte zunächst seinen Mund-Nasenschutz nicht korrekt getragen, dann griff er auch noch bei den Backwaren zu. (Symbolbild) Foto: dpa/Patrick Seeger

In einer Bäckerei in Bad Cannstatt kommt es wegen eines nicht korrekt getragenen Mund-Nasenschutzes zu einem Streit. Daraufhin schnappt der Mann mit schlecht sitzender Maske sich Backwaren und flüchtet. Die Polizei sucht Zeugen.















Stuttgart-Bad Cannstatt - Ein bislang unbekannter Mann hat am Montag Backwaren aus einer Bäckerei in der Bahnhofstraße in Bad Cannstatt gestohlen und sich außerdem gewehrt, als ihn der 27-jährige Verkäufer aufhalten wollte.

Vorangegangen war ein Streit zwischen dem Verkäufer und dem Verdächtigen, weil dieser offenbar seinen Mund-Nasenschurz nicht korrekt getragen hatte. Die Polizei sucht Zeugen.

Wie die Beamten berichten, betrat der Unbekannte gegen 13.45 Uhr die Bäckereifiliale ohne seinen Mund-Nasenschutz ordnungsgemäß zu tragen. Daraufhin nahm er sich Backwaren im Wert von circa sechs Euro aus der Theke. Als ihn der Verkäufer aufforderte seinen Mund-Nasenschutz korrekt anzuziehen, entwickelte sich ein Streit zwischen den beiden.

Täter flüchtet mit Backwaren

Im Zuge dessen wollte der Tatverdächtige offenbar das Geschäft mitsamt den Backwaren verlassen, ohne diese zu bezahlen. Als der Verkäufer versuchte, die Tüte mit den Waren festzuhalten, stieß ihn der Unbekannte weg und trat nach ihm. Anschließend flüchtete er in Richtung Marktstraße.

Der Verkäufer beschreibt den Verdächtigen wie folgt: Der Mann hat längere braune Haare, war bekleidet mit einer olivgrünen Jacke, darunter trug er einen roten Kapuzenpullover. Er trug weiße Schuhe, mutmaßlich der Marke Asics, einen schwarzen Mundschutz und hatte einen schwarzen Rucksack mit silberfarbenen Schnallen dabei.

Die Polizei bittet nun Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0711/8990-5778 zu melden.