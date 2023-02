1 Die Parkplätze rechts des Gebäudes wurden gekündigt, links im Hof darf aber weiterhin geparkt werden. Foto: Armin/Friedl

Bei der Bäckerei und beim Café Schill am Ortseingang von Filderstadt-Bernhausen gibt es einige Parkplätze weniger. Dennoch bleibt dies ein beliebter Ausgangspunkt für Ausflüge rund um den Flughafen.









Link kopiert

Diesen Artikel teilen











Schon mal etwas Fernweh verspüren, bevor es in den Sommerurlaub geht, das kann man bestens mit einem Flughafenbesuch: Den Trubel in den Terminals erleben, die Flugzeuge bei der Abfertigung beobachten. Es gibt aber auch viele andere Möglichkeiten, Flugverkehr zu erleben rund um das riesige Gelände des Flughafens. Etwa am Ortseingang von Filderstadt-Bernhausen, gleich nachdem man den Tunnel unterhalb des Rollfelds verlassen hat. Dort gibt es einen unverbauten Blick auf die Start- und Landebahn, ungefähr auf der Höhe, an der viele Flieger durchstarten oder an dem sie Bodenkontakt haben.

Parkplätze gibt es daneben im Hof

Und dort gibt es die Bäckerei und das Café der Firma Schill mit einem großen Erdgeschoss und einem ersten Stock, mit Außenterrassen unten und oben. Und mit einigen Parkplätzen drumherum. Einige von diesen direkt gegenüber dem Eingang sind nun gesperrt. „Die haben wir gemietet und die wurden uns ganz kurzfristig gekündigt“, so der Inhaber Martin Schill, „Gründe wurden uns nicht genannt“. Und er fügt hinzu: „Wir haben immer pünktlich die Miete bezahlt, und das war nicht wenig“.

Auch die Kundschaft hat Schill vor Ort darüber informiert. Fünf Jahre lang habe es diese Parkmöglichkeiten gegeben, heißt es, und man kümmere sich um eine Lösung des Problems. Ein Grund könnte sein, dass es sich bei dem Weg zu den Parkplätzen um einen Zufahrtsweg der Feuerwehr auf das Flughafengelände handelt, entsprechend ist er auch ausgeschildert. Aber den gibt es auch nicht erst seit gestern. Die nun gesperrten Parkplätze sind auf einer Schotterfläche, die einem Acker abgezwackt wurde.

Ein- und Ausparkdisziplin ist gefordert

Unabhängig davon, wie das Problem gelöst werden wird: Es gibt nach wie vor Parkplätze bei Schill in Bernhausen, die sind halt ein paar Meter weiter im Hof neben dem Gebäude. 21 Parkplätze seien dies, so Schill. Damit da aber auch wirklich 21 PKW abgestellt werden können, müssen die Automobilisten schon sehr diszipliniert parken und beim Ein-und Ausfahren des Hofes sehr rangierfreudig sein. Wobei Schill großzügig ist, wer da alles parken darf: „Das können auch Leute sein, die das als Start- und Zielpunkt einer Wanderung nehmen“, so Schill. Die dann natürlich auch möglichst viel Appetit auf frische Backwaren haben. Manche werden trotz aller Urlaubsreisen-Schwärmerei genug haben vom Fluglärm und dann ein gemütliches Café schätzen. Denn auch das gehört zu diesem Standort: Gleich daneben beginnen die Felder. Man kann von dort aus etwa entlang der Start- und Landebahn zur Weidacher Höhe wandern. Und wer dann noch Lust auf mehr hat, für den wird es da sicher auch einen Fortsetzungsweg geben runter nach Denkendorf.

Überhaupt ist dieser Platz am Ortseingang von Bernhausen einer, an dem es nur so wimmelt von Cafébesuchern, Flugzeug-Beobachtern und Wanderern. Da gibt es etliche Tage im Jahr, da könnte man problemlos ein großes Parkhaus mit den Autos der Naherholungssuchenden belegen. Selbst an so kühlen Tagen wie jetzt geht es da drunter und drüber, dass sich mal gut sichtbar ein Streifenwagen da hin stellt, damit die Ordnung einigermaßen gewahrt wird.