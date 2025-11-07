Die Traditionsbäckerei Nestel verlagert ihren Firmensitz nach Großbottwar. Der Neubau wird über einen Verkaufsraum, ein Café – und eine Neuheit für den Kreis Ludwigsburg verfügen.
Die momentan vielleicht größte Baustelle in Großbottwar ist für Pendler kaum zu übersehen. Das Grundstück liegt direkt an der Ortsdurchfahrt, Hunderte Autos schieben sich hier täglich vorbei. Für Stephanie Tadday und ihren Bruder Christian Nestel ist diese Lage ein Glücksfall. Denn die beiden lassen auf dem Grundstück mit ihrer Schwester Michaela Ritz den neuen Firmensitz der Traditionsbäckerei Nestel errichten. Und eine gute Anbindung ist dabei ein wichtiger Faktor, zumal auf Autofahrer ein besonderes Schmankerl wartet: der wohl erste Drive-in-Schalter im Landkreis Ludwigsburg für Brezeln, Brötchen und Co.