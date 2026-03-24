Spieler haben inzwischen auch andere Prioritäten

Womit das größte Dilemma in der Saison bereits benannt ist. „Ich glaube, wir sind kein einziges Mal in Bestbesetzung angetreten, mussten immer wieder auf Aushilfen aus den anderen Mannschaft zurückgreifen“, sagt Kappler. So gesehen sei der dritte Platz durchaus als Erfolg zu werten. Die Spielerinnen Ruyue Chang und Julia Wangler sowie die Spieler Robin Kappler, Sebastian Plebst, Frederic Schuh, Marco Morschöck und Philipp Wucherpfennig wollten in der nun abgelaufenen Runde vor allem Spaß haben – und unter gar keinen Umständen in die Baden-Württemberg-Liga aufsteigen, in der sie letztmalig in der Saison 2021/2022 vertreten waren. Der Grund: „Wir sind alle über 30, einige haben Kinder und deshalb mittlerweile auch andere Prioritäten“, sagt Kappler, selbst 35 Jahre alt. Trainiert wird schon jetzt nur noch einmal in der Woche. „Aus der Baden-Württemberg-Liga würden wir vermutlich gleich wieder absteigen, wenn wir uns nicht krass verstärken würden“, sagt er. Überdies sei noch nicht einmal sicher, wer vom aktuellen Stammpersonal in der neuen Runde überhaupt noch den Schläger beim SVF schwingt. Frederic Schuh definitiv nicht, ihn zieht es zurück in seine Heimat Göttingen. Und Kappler sowie Wucherpfennig haben aktuell ein paar körperliche Beschwerden zu viel. Aus dem nicht gerade üppig bestückten eigenen Nachwuchsbereich ist auf Sicht auch nicht mit Spielern zu rechnen, die das Niveau für die erste Mannschaft haben.