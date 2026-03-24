Die Badminton-Cracks des SV Fellbach beenden die Saison in der Württemberg-Liga auf dem dritten Platz.
Die Badminton-Cracks des SV Fellbach haben die Saison in der Württemberg-Liga am vergangenen Wochenende – kampflos – auf dem dritten Platz hinter dem Meister KSG Gerlingen und dem zweitplatzierten VfL Herrenberg beendet. „Wir sind ganz zufrieden“, sagt der Mannschaftsführer Robin Kappler, der ursprünglich mit seinen Mitstreitern den zweiten Platz angepeilt hatte. Der wäre durchaus möglich gewesen, wenn die Fellbacher die beiden Spiele am Samstag beim Meister und der Spvgg Mössingen II nicht wegen Personalmangels hätten absagen müssen.