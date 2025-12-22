Alles nach Plan: Baden-Württemberg-Ligist SG Feuerbach/Korntal hat den Klassenverbleib im Visier, die KSG Gerlingen befindet sich eine Etage tiefer auf Aufstiegskurs.
Vollauf zufrieden sind die SG Feuerbach/Korntal und die KSG Gerlingen mit dem Verlauf ihrer Hinrunden. Aufsteiger SG Feuerbach/Korntal liegt mit drei Siegen aus sieben Partien auf Rang fünf im Achterfeld der Baden-Württembergliga. „Wir haben großen Spaß an der vierthöchsten Liga und sind keineswegs komplett rausgeschossen worden“, findet SG-Mannschaftsführer Linus Ruf. Die Spiele gegen die Teams, gegen die sich die SG im Vorfeld Chancen ausgerechnet hatte, wurden allesamt gewonnen.