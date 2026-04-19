Badmómzjay über gewaltvolle Beziehung: Ich hätte sterben können

Die deutsche Rapperin Badmómzjay spricht erstmals ausführlich über mentalen und körperlichen Missbrauch in einer früheren Beziehung. Auch ihren Schwangerschaftsabbruch im Winter 2024 thematisiert die Musikerin öffentlich.
Die deutsche Rapperin Badmómzjay (23), bürgerlich Jordan Napieray, spricht in einem Interview mit dem "Stern" erstmals ausführlich über Gewalt in einer früheren Beziehung - und über einen Schwangerschaftsabbruch, den sie im Winter 2024 habe durchführen lassen. Anlass ist ihr neuer Song "Haus im Meer", in dem die Brandenburger Musikerin Themen verarbeitet, die sie bislang für sich behalten habe.