1 Badmómzjay (Mitte) am Donnerstagabend in der MHP-Arena in Ludwigsburg Foto: : Jesko Gorkas

Deutschrapperin Badmómzjay feiert mit 2000 Fans in der Ludwigsburger MHP-Arena. Die 20-Jährige singt für weibliches Empowerment und Vielfalt.









Schon zu den ersten Konzertminuten werden die Handys gezückt, um zu dokumentieren, was die neue Queen am deutschen Hip-Hop Himmel mit ihren gerade einmal 20 Jahren in ihrer Show „Live ohne Backup“ zu bieten hat. Mit drei Tänzerinnen ist Badmómzjay gekommen, um in den folgenden eineinhalb Konzertstunden ihre mit Botschaften aufgeladenen Rap-Texte zum Besten zu geben.