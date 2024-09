1 Ein Rettungshubschrauber brachte die Fünfjährige am Sonntag in eine Klinik. (Symbolfoto) Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Ein Badegast bemerkt einen leblosen Körper im Wasser und holt ein Mädchen heraus. Die Fünfjährige wird reanimiert und in eine Klinik geflogen. Nun sucht die Polizei Zeugen – und insbesondere einen Badegast.











Nach einem Badeunfall am Sonntagnachmittag im Freizeitbad Badkap in Albstadt-Lautlingen (Zollernalbkreis) musste eine Fünfjährige in lebensbedrohlichem Zustand mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden.