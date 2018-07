Badezentrum Sindelfingen Gänsehaut bei der Arschbomben-WM

Von Günter Scheinpflug 21. Juli 2018 - 18:03 Uhr

49 Teilnehmer, darunter eine Athletin, haben sich zur Super Dive Weltmeisterschaft im Sindelfinger Badezentrum eingefunden. Am Sonntag wird der Titelträger gekürt. Außerdem findet ein Weltrekordversuch statt.





Sindelfingen - Kühle Temperaturen und immer wieder einsetzender Regen hielten die Aktiven bei der Super Dive Weltmeisterschaft am Samstag nicht davon ab, ihre Sprünge aus zehn Metern Höhe zu zeigen. Bei der „Arschbomben“-WM im Badenzentrum Sindelfingen gingen trotz des schlechten Wetters 49 Sportler aus vier Ländern an den Start. Unter ihnen auch der Titelverteidiger Rainhard Riede aus Bayern. Gekonnt zeigte er zum Auftakt in der Luft seine Salti und Schrauben, ehe er mit einem „Brett“ ins Wasser prallt. Das bedeutet mit dem Po und gestreckten Beinen.

Am Sonntag beginnen die Wettkämpfe bereits um 8.30 Uhr

Am Sonntag sollen dann die finalen Wettkämpfe beim Splashdiving stattfinden zu denen in diesem Jahr erstmals nicht nur die Arschbomben zählen, sondern auch andere Disziplinen wie das Kunst- und Turmspringen. Losgehen soll es bereits um 8.30 Uhr.

Wer bei allen Disziplinen im Durchschnitt der Beste ist, soll laut dem Programm um 16.45 Uhr im Beisein von Sindelfingens Oberbürgermeister Bernd Vöhringer zum Super Diver 2018 gekürt werden. Ein anderer Höhepunkt des Events zuvor ist ein Weltrekordversuch im Unterwassergehen, der um 11.50 Uhr angesetzt ist. Oliver Schill, der Veranstalter und Gründer der seit 2015 stattfindenden Arschbomben-WM, hofft, dass das Wetter besser wird und noch eine Menge Zuschauer kommen. Im Vorjahr strömten an den zwei Wettkampftagen 10 000 Schaulustige in das Badezentrum.