1 Der Deutsche Wetterdienst sagt gutes Wetter für Stuttgart voraus. Foto: imago images/Lichtgut/Max Kovalenko via www.imago-images.de

Laut Deutschem Wetterdienst kann sich der Südwesten nach dem Feiertag auf Sonne pur freuen. In einigen Regionen wird sogar die 30-Grad-Marke geknackt. Da bleibt vielen nur der Sprung ins kühle Nass, dass gar nicht mehr so kühl ist.









Sonne satt erwartet die Menschen im Südwesten nach Fronleichnam. Bis Sonntag werde wohl im Stuttgarter Raum, in Mannheim und in Regionen rund um den Rhein die 30-Grad-Marke geknackt, sagte ein Sprecher vom Deutsche Wetterdienst. „Wir erwarten wunderschönes Badewetter.“ Auch wenn man nicht an den genannten Orten wohnt, darf man sich auf „ganz viel Sonne“ im kompletten Südwesten freuen, so der Experte weiter. Für das Ländle gehen die Meteorologen von 26 bis 29 Grad aus.