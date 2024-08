In vielen Wohnungen, besonders in Mietwohnungen, sind die Bewohner oft mit zu kleinen Badewannen konfrontiert, die das Badevergnügen einschränken. Aber es gibt auch das gegenteilige Problem: Eine Badewanne, die einfach zu groß ist.

Eine großzügige Wanne mag auf den ersten Blick luxuriös wirken, kann aber für kleinere Erwachsene, ältere Menschen oder Personen mit eingeschränkter Mobilität schnell zur Herausforderung werden. Wenn die Maße der Wanne nicht zu Ihrer Körpergröße passen, leidet der Komfort und die Sicherheit wird gefährdet. Doch es gibt einfache und effektive Lösungen, um dieses Problem ohne große Umbauten zu beheben.

Warum eine zu große Badewanne problematisch sein kann

Im Wasser wird das Körpergewicht durch den Auftrieb stark reduziert, was für Entspannung sorgt und die Gelenke schont. Doch dieser Auftrieb kann in einer zu großen Wanne dazu führen, dass man leichter ins Rutschen gerät, weil der Körper instabiler wird.

Kleinere Menschen können in einer übergroßen Wanne das Gefühl haben, eher zu „schwimmen“ als stabil zu sitzen. Dadurch kann es passieren, dass man nach unten rutscht oder Schwierigkeiten hat, eine angenehme Position zu finden, was das Badeerlebnis beeinträchtigt und ein Gefühl der Unsicherheit erzeugt. Glücklicherweise lassen sich diese Probleme ohne aufwendige Renovierungen lösen.

Badewanne verkleinern: 5 Lösungen

Möchten Sie Ihre Badewanne anpassen oder verkleinern? Hier sind einige nützliche Hilfsmittel, die Ihre Wanne sicherer und komfortabler machen:

Anti-Rutschmatten oder -aufkleber: Rutschfeste Matten* oder Aufkleber* am Boden der Wanne erhöhen die Sicherheit und Stabilität beim Baden. Sie bieten zusätzlichen Halt und sind besonders in großen Wannen sehr nützlich.

Badewannenkissen: Spezielle Rückenstützen und wasserfeste Badewannenkissen* verbessern die Sitzposition in der Wanne. Sie sorgen dafür, dass Sie aufrecht und bequem sitzen, ohne nach hinten zu rutschen. Tipp: Bei besonders großen Wannen lohnt es sich, zusätzlich ein Kissen für die Füße zu verwenden. Nach dem Baden sollten die Kissen gründlich trocknen.

Badeliegen: Eine Badeliege*, die in die Wanne gelegt wird, bietet eine erhöhte Sitz- oder Liegefläche, die Ihnen ein sicheres und bequemes Badeerlebnis ermöglicht. Die Liege reduziert den nutzbaren Raum in der Wanne und verhindert, dass Sie zu tief einsinken.

Fußstützen/Badewannenverkürzer: Ein Badewannenverkürzer* oder eine Fußstütze kann am Boden oder Rand der Wanne angebracht werden, um den nutzbaren Raum zu verringern. Diese Hilfsmittel bieten Ihren Füßen festen Halt und verhindern, dass Sie nach unten rutschen. Einige Modelle sind höhenverstellbar, um sich Ihren individuellen Bedürfnissen anzupassen.

Badewannensitz: Ein Badewannensitz*, der am Wannenrand befestigt wird, ermöglicht es, in einer erhöhten Position zu sitzen, ohne komplett ins Wasser eintauchen zu müssen. Dies erleichtert auch das Ein- und Aussteigen und ist besonders für ältere Menschen eine sichere Lösung.

Eine zu große Badewanne muss kein unlösbares Problem sein. Mit den passenden Hilfsmitteln lässt sich sowohl Komfort als auch Sicherheit deutlich verbessern. Fußstützen, Rückenstützen, Badeliegen, Anti-Rutsch-Accessoires und Badewannensitze sind einfache Lösungen, um Ihre Wanne an Ihre Bedürfnisse anzupassen, ohne große Umbauten vornehmen zu müssen. So können Sie Ihr Bad wieder in vollen Zügen genießen.

