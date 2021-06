Aufhebung der Priorisierung Wie komme ich an einen Impftermin?

Am 7. Juni wird die Impfpriorisierung in Deutschland aufgehoben. Fortan kann sich jeder impfen lassen, der möchte. Die Frage ist nur, wie erhält man einen Termin? Hier sind 6 Möglichkeiten, um an einen Impftermin in Baden-Württemberg zu kommen.