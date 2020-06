1 Ein Rettungshubschrauber brachte den Fünfjährigen in eine Klinik. Foto: pa/obs ADAC SE/ADAC Luftrettung

Laut Polizei ging der fünfjährige Junge, der nicht schwimmen konnte, im Aileswasensee im Wasser unter. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in die Klinik gebracht.

Neckartailfingen (Kreis Esslingen) - Am Samstagabend hat es laut Polizei am Aileswasensee einen Badeunfall gegeben, bei dem ein fünfjähriger Junge lebensbedrohlich verletzt worden ist. Nach Angaben der Polizei war eine Familie zum Baden den Nachmittag über am See, als der fünfjährige Nichtschwimmer gegen 18.30 Uhr unbemerkt im brusttiefen Wasser unterging. Nachdem ein Badegast den leblosen Körper am Bein verspürte, zog er den Jungen sofort an Land, alarmierte die vor Ort befindliche DLRG und begann mit weiteren Badegästen das Kind zu reanimieren. Kurz darauf trafen neben der DLRG weitere Rettungskräfte ein, die die Reanimation und die medizinische Versorgung gemeinsam übernahmen. Der Junge wurde in lebensbedrohlichem Zustand von einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Die geschockte Familie wurde professionell betreut.