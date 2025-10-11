Badeunfall: Deutscher stirbt bei Rettung seiner Frau auf Mallorca

1 Im Oktober haben an vielen Stränden von Mallorca Rettungsschwimmer ihre Saison bereits beendet. (Symbolbild) Foto: Clara Margais/dpa

Seine Frau gerät in Not, er springt ins Meer: An einem mallorquinischen Strand endet ein Rettungsversuch tragisch.











Link kopiert



Santa Margalida - Ein 67-jähriger Deutscher ist an einem Strand von Mallorca beim Versuch gestorben, seine Frau vor dem Ertrinken zu retten. Sie war nahe Santa Margalida im Nordosten der Ferieninsel im Wasser in Schwierigkeiten geraten, wie das "Mallorca Magazin" und die spanische Nachrichtenagentur Europa Press unter Berufung auf den örtlichen Rettungsdienst SAMU-061 berichteten. Rettungskräfte versuchten demnach fast eine Stunde lang, den Mann wiederzubeleben - vergeblich. Seine schwer verletzte 47-jährige Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht.