Für einen jungen Mann kam am Bodensee jede Hilfe zu spät.

Ein junger Mann treibt leblos im Bodensee. Passanten eilen zu Hilfe – doch die kommt zu spät.











– Ein junger Mann ist nach einem Badeunfall im Bodensee bei Überlingen gestorben. Wie die Polizei mitteilte, hatten Passanten den 28-Jährigen am Samstagnachmittag leblos im See treiben sehen und ihn an Land gezogen.