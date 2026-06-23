Badeunfälle: Drei Tote aus dem Rhein in Hessen geborgen

1 Seit Samstagabend werden drei Menschen nach dem Baden im Rhein vermisst. (Archivbild) Foto: Andreas Arnold/dpa

Nach drei Unglücksfällen im Rhein wurden drei Tote geborgen. Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.











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Groß-Gerau - Die drei im Rhein bei Biblis vermissten Männer sind tot geborgen worden. Am Montagvormittag seien die Leichen der drei Männer im Alter von 23, 27 und 50 Jahren gefunden worden, teilte die Polizei mit. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet. "Ermittlungen ergaben, dass es sich um die zuvor als vermisst gemeldeten Männer handelt", hieß es. Hinweise auf Fremdverschulden liegen demnach nicht vor.