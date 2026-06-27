Ob Neckar, Rhein, Bodensee oder der nächstgelegene Baggersee: Unsere exklusive Auswertung zeigt, wo in den letzten 20 Jahren Menschen ertrunken sind und was Gewässer gefährlich macht.
Am 25. Juni ertrinken zwei Männer im Alter von 71 und 76 Jahren bei Kirchberg am Bodensee vor den Augen ihrer Frauen, nachdem sie vom Boot ins Wasser gesprungen sind. Ein Suchtrupp inklusive Taucher und Mantrailerhunde konnte die beiden Männer nicht finden. Nur einen Tag zuvor war bereits ein 20-Jähriger am Binninger Baggersee bei Konstanz ertrunken, nachdem er vermutlich von seiner Luftmatratze fiel. „Die Strecke zum Ufer war wohl zu weit", mutmaßt der DLRG-Vorstand Peter Augustyniak aus Konstanz. „Wir konnten ihn zwar aus neun Metern Tiefe bergen, ihn aber nicht mehr wiederbeleben."