Die Sonne brennt vom Himmel – das perfekte Badewetter. Der Sprung ins kühle Nass ist nicht nur wieder im Freibad möglich, sondern seit Mitte Juni auch an Badeseen. In einer Bildergalerie zeigen wir die schönsten Seen in der Region.

Stuttgart - Die Freibäder haben wieder geöffnet und in den Badeseen können Wasserratten seit Mitte Juni auch wieder ihre Runden schwimmen. Ob klein und familiär oder groß und weitläufig, bei den Badeseen um Stuttgart ist für jeden etwas dabei. Und das sonnige Wetter lädt momentan zu einem Sprung ins kühle Nass ein.

Trotzdem müssen weiterhin wegen der Coronavirus-Pandemie die allgemeinen Hygiene- und Abstandsregeln eingehalten werden. An machen Seen werden die Regelungen sogar überprüft. Doch wo ist das Schwimmen in der Natur nun überall möglich? In unserer Bilderstrecke stellen wir die schönsten Badeseen rund um Stuttgart vor.