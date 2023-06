1 Wo darf der Hund mit ins Wasser? Wir geben einen Überblick. (Symbolbild) Foto: imago images / Mika Volkmann/imago stock&people

Einen Badesee zu finden ist in der Region Stuttgart nicht schwer. Doch einen, wo Mensch und Hund gemeinsam Baden dürfen schon. Welche Bademöglichkeiten und Alternativen gibt es?









Vorweg: Die meisten Badeseen in der Region Stuttgart erlauben keine Vierbeiner im Wasser. Grund dafür sind hygienische Bedenken. Es gibt jedoch einige Badestrände, an denen Hunde zumindest an der Leine mitdürfen. Allerdings nur solange sie nicht mit ins Wasser gehen. Dazu gehören unter anderem der Ebnisee im Rems-Murr-Kreis oder die Seewaldseen in Horrheim bei Vaihingen an der Enz.