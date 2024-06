Badeseen im Kreis Esslingen: Hier kann man bedenkenlos schwimmen

1 Klein, aber fein: Dem Bissinger See bescheinigt das Landesgesundheitsamt eine ausgezeichnete Wasserqualität. Foto: Horst Rudel

Im Kreis Esslingen gibt es drei offizielle Badeseen. Deren Wasserqualität ist top. Das geht aus der aktuellen Badegewässerkarte des Landesgesundheitsamtes hervor.











Die Temperaturen steigen, ebenso die Anzahl der Sonnenstunden – nun beginnt wieder die Zeit, in der die Menschen die heißen Tage gerne am und im Wasser verbringen. An schönen Seen mangelt es dem Landkreis Esslingen nicht – doch lediglich drei von ihnen sind als offizielle Badegewässer ausgewiesen. Im Schäferhauser See und im Hüttensee in Wendlingen, im Grienwiesensee bei Unterensingen sowie in den Baggerseen in Wernau hingegen ist das Planschen untersagt, denn sie stehen unter Naturschutz.