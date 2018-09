Badesee bei Heilbronn Polizei entdeckt toten Körper im See

Von red/lsw 15. September 2018 - 15:44 Uhr

In einem Badesee bei Heilbronn hat die Polizei einen toten Körper gefunden. Foto: 7aktuell.de/Franziska Hessenauer

Mit Hilfe von Spürhunden haben Rettungskräfte in einem Badesee bei Heilbronn nach einem vermissten Nichtschwimmer gesucht. Nun hat die Polizei einen leblosen Körper entdeckt.

Zaberfeld - Bei der Suche nach einem vermissten Nichtschwimmer haben Rettungskräfte in einem Badesee mit Hilfe eines Sonargeräts einen Körper in sechs Metern Tiefe entdeckt. Die Polizei geht davon aus, dass es sich um den seit Montag vermissten 25 Jahre alten Mann aus Gambia handeln könnte. Er war mit seiner Lebensgefährtin in einem Schlauchboot auf dem Stausee unterwegs gewesen, als er aus bislang unbekannter Ursache aus dem Boot fiel. „Polizeitaucher werden nun versuchen, den Körper aus dem See zu bergen“, sagte ein Polizeisprecher am Samstag.

Auch Spürhunde waren im Einsatz

Zuvor hatte ein Hund der Rettungshundestaffel Freiburg an einer Stelle des Sees die Witterung aufgenommen. Der Bereich wurde für die Polizeitaucher markiert. Nach Angaben der Gemeinde Zaberfeld bei Heilbronn ist der Badesee Ehmetsklinge weiterhin für die Öffentlichkeit gesperrt.