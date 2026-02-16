Badeparadies Schwarzwald: „Eher frustrierend als erholsam“ – Stuttgarter Familienvater kritisiert Spaßbad

Ärger im Bade-Paradies: Ein Stuttgarter Familienvater kritisiert das Badeparadies Schwarzwald wegen intransparenter Preise. Wie gängig sind „dynamische“ Preismodelle?
Das Badeparadies Schwarzwald in Titisee-Neustadt gehört zu den größeren und beliebteren Erlebnisbädern im Land. Das Bad vereint Wellness, Entspannung und Spaß, 23 Rutschen gehören zum „Galaxy“. Unter einer riesigen Glaskuppel kann man nebenan unter Palmen entspannen – Cocktails trinken kann man in einer ins Becken eingelassenen Bar. Das große Angebot für Kinder lockt Familien, die von weiter weg anreisen. Auch Familie Heinle hatte sich Anfang Februar mit den zwei Kindern von Stuttgart in den Schwarzwald aufgemacht.