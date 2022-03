1 Manfred Lucha wurde positiv auf das Coronavirus getestet. Foto: dpa/Christoph Schmidt

Nach Innenminister Thomas Strobl und Ministerpräsident Winfried Kretschmann hat sich nun auch Gesundheitsminister Manfred Lucha mit dem Coronavirus infiziert.















Link kopiert

Der baden-württembergische Gesundheitsminister Manne Lucha hat sich nach Angaben seines Ressorts mit dem Coronavirus infiziert.

Lesen Sie aus unserem Plus-Angebot: Habe ich Corona oder Heuschnupfen?

Der Grünen-Minister sei am Donnerstag bei einem PCR-Test positiv auf das Coronavirus getestet worden und habe sich sofort in häusliche Isolation begeben, sagte ein Sprecher am Freitag. „Der Minister hat typische Krankheitssymptome und wird bis auf Weiteres keine politischen Termine wahrnehmen.“

Kretschmann und Strobl bereits infiziert

Zuvor hatten sich unter anderem bereits Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) und Innenminister Thomas Strobl infiziert.

Das Landesgesundheitsamt registrierte am Donnerstag 41.389 neue Infektionen im Vergleich zum Vortag. Seit Beginn der Pandemie hat sich damit die Zahl der gemeldeten Fälle auf 2.636.980 erhöht. Am Coronavirus oder im Zusammenhang damit sind mittlerweile nachweislich 14.758 Menschen gestorben.