Mehr Niveau am Grill – aber eine Rote „ist auch mega“

1 Das Real-Smoke-BBQ-Team um Stephan Beck (Mitte hinten) Foto: privat

Nicht nur ein paar Männer, die eine Rote auf den Rost legen: Mit einem Menü aus mehreren Gängen wird Stephan Beck mit seinem Real-Smoke-BBQ-Team aus Stuttgart baden-württembergischer Grillmeister. Manche Gerichte werden 30-mal probiert.









Der baden-württembergische Grillmeister kommt aus Stuttgart: Stephan Beck hat sich den Sieg mit seinem Real-Smoke-BBQ-Team gesichert. In der Landeshauptstadt wird dieses Jahr gegrillt, was das Zeug hält – aber nicht nur auf weiteren Meisterschaften, so der 52-Jährige.