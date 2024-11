Baden-württembergische Wirtschaft: Umfrage zum Außenhandel: Schwache Geschäfte erwartet

1 Die Südwest-Unternehmen erwarten auch schlechte Geschäfte innerhalb Europas. Foto: dpa/Christian Charisius

Die baden-württembergische Wirtschaft gerät durch die schwächelnde globale Nachfrage weiter unter Druck. Sie rechnet mit einem Rückgang des Exports.











Die baden-württembergischen Unternehmen rechnen in den kommenden Monaten mit schwächeren Auslandsgeschäften. 32 Prozent der von der IHK befragten Industrieunternehmen erwarten, dass die Exporte auch in den kommenden zwölf Monaten zurückgehen werden, wie der Vize-Chef des Baden-Württembergischen Industrie- und Handelskammertags (BWIHK), Claus Paal, mit Verweis auf die jüngste Konjunkturumfrage des Verbandes in Stuttgart mitteilte. Auf rettende Nachfrageimpulse aus dem Ausland könne sich die Wirtschaft diesmal nicht verlassen.