Baden-württembergische Ideen für Notre Dame: Geistesblitze aus Biberach

1 Georg Göppel (li.) und Andreas Beck mit Planfräse und Notre-Dame-Werkstück in Miniatur in ihrer Zimmererwerkstatt. Foto: Rüdiger Bäßler

Am Anfang war ein Ausflug, wie ihn jedes Jahr Absolventen des Landesbildungszentrums Holzbau unternehmen. Diesmal, oh la la, Paris. Sie fuhren im Mai vergangenen Jahres mit dem Bus, 40 Köpfe stark und streng in Zimmererkluft, um französische Berufskollegen zu treffen – und natürlich, um die Baustelle Notre-Dame zu sehen. Aber dort wartete nur eine Enttäuschung. „Wir kamen gar nicht durch die Zäune und Absperrungen durch. Das hätten wir auch zu Hause im Fernsehen angucken können, dachten wir.“ So erinnert sich Georg Göppel, einer der Ausbilder in Biberach.