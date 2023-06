1 In Baden-Württemberg wird vergleichsweise wenig geraucht, deshalb erkranken und sterben die Menschen im Südwesten auch deutlich seltener an Krebs als etwa in Mecklenburg-Vorpommern. Foto: dpa/Jens Kalaene

Nirgendwo sonst in Deutschland sterben weniger Menschen pro Jahr an Krebs als in Baden-Württemberg. Wissenschaftler führen das vor allem auf eine Ursache zurück.









Stuttgart - Krebs ist nach den Herz-Kreislauf-Krankheiten die zweithäufigste Todesursache in Baden-Württemberg. Etwa jeder Vierte im Land erliegt einem Krebsleiden. Aber nirgendwo sonst in Deutschland sterben pro Jahr weniger Menschen an Krebs als im Südwesten. 2017 sind hierzulande bezogen auf 100 000 Personen 227 ihrer Krebserkrankung erlegen, wie die Techniker Krankenkasse (TK) unserer Zeitung mitteilt.