Baden-Württemberger in Merz’ Kabinett: Wie stark Baden-Württemberg in der Regierung Merz wirklich wird

1 Mit diesen CDU-Politikern will Friedrich Merz regieren. Die SPD-Minister sind noch nicht bekannt. Foto: Michael Kappeler/dpa

Bei dieser Regierungsbildung läuft für die Südwest-CDU alles anders als seit einem halben Jahrhundert. Wie stark das Land Baden-Württemberg in Berlin wirklich wird, ist noch nicht ausgemacht.











Wann immer die CDU in Berlin – oder Bonn – regiert hat, war seit Jahrzehnten Wolfgang Schäuble als Vertreter Baden-Württembergs gesetzt, wenn es um wichtige Posten in Regierung und Parlament ging. Was in der Ära Helmut Kohls begann, blieb eine Konstante bis zum Ende der Regierungszeit von Angela Merkel 2021. Nach Schäubles Tod vor eineinhalb Jahren findet jetzt die erste Kabinettsbildung im Bund unter christdemokratischer Führung statt, die für die Landes-CDU nicht um das gewohnte Gravitationszentrum kreist.