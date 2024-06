1 Für zwei Männer kam am Freitag jede Hilfe zu spät (Symbolbild). Foto: dpa/Jens Büttner

Im Ostalbkreis und im Kreis Schwäbisch Hall sind zwei Menschen bei schweren Unfällen ums Leben gekommen.











Ein Motorradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto im Ostalbkreis ums Leben gekommen. Die Autofahrerin habe am Freitagabend beim Linksabbiegen auf einen Feldweg in Rainau-Weiler die Vorfahrt des ihr entgegenkommenden Motorrads missachtet, teilte die Polizei mit. Der 36-Jährige starb noch am Unfallort.