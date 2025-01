1 Im Januar gab es im Land 79 Sonnenstunden. Foto: dpa/Thomas Warnack

Der Deutsche Wetterdienst blickt auf den Januar zurück. Zwei bundesweite Rekorde werden in Baden-Württemberg verzeichnet.











Link kopiert



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Stuttgart hat in diesem Monat gleich zwei deutschlandweite Rekorde in Baden-Württemberg festgestellt. Im Januar gab es im Land 79 Sonnenstunden. Der Südwesten teilt sich damit im Länderranking mit Bayern den ersten Platz, wie es in einer Mitteilung hieß.