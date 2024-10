Die Behörden haben zehn verwahrloste Hunde von einem Grundstück im Landkreis Waldshut in Baden-Württemberg gerettet.

Die Tiere wurden nicht artgerecht gehalten, einzelne Hunde befanden sich in einem schlechten Allgemeinzustand, wie das Landratsamt Waldshut und das Polizeipräsidium Freiburg am Mittwoch mitteilten. Die Räume, in denen die Tiere gehalten wurden, waren demnach stark verschmutzt.

Das Veterinäramt beschlagnahmte die Hunde und brachte sie vorübergehend anderweitig unter. Sie sollten zunächst von einem Tierarzt untersucht werden. Bei der Staatsanwaltschaft in Waldshut-Tiengen wurde Strafanzeige gegen den Halter erstattet.