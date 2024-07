Baden-Württemberg: Zahlreiche Ausbildungsplätze sind derzeit noch frei

1 Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) ist Wirtschaftsministerin in Baden-Württemberg. (Archivbild) Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich/IMAGO/Arnulf Hettrich

Das nächste Ausbildungsjahr startet im Herbst - und noch sind Zehntausende Plätze frei. Von der Bundesagentur für Arbeit kommt ein Appell in Richtung der Betriebe.











Wenige Wochen vor dem Start des neuen Ausbildungsjahres ist noch fast die Hälfte der gemeldeten Ausbildungsplätze in Baden-Württemberg unbesetzt. Derzeit seien etwa 35.300 der rund 72.000 gemeldeten Stellen frei, teilt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) am Montag in Stuttgart mit. „Der Ausbildungsmarkt ist noch stark in Bewegung“, betont die Ministerin. „In jedem Ausbildungsplatz steckt eine Chance, beruflich durchzustarten.“ Den Angaben nach kommen derzeit 66 Bewerberinnen und Bewerber auf 100 betriebliche Ausbildungsstellen.