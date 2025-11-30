Baden-Württemberg: Zahl der Angriffe von Kindern in Kitas steigt
Die Zahl der Angriffe von Kindern steigt (Symbolbild). Foto: Monika Skolimowska

In Baden-Württemberg werden immer mehr Angriffe und verbale Attacken in Kitas gemeldet. Was hinter dem Anstieg der Fälle steckt.

In Baden-Württemberg haben sich die Meldungen zu auffälligen oder aggressiven Kitakindern deutlich erhöht. Angriffe - nicht nur körperlicher Art - von Kitakindern auf Mitarbeitende stiegen Angaben des Kommunalverbandes für Jugend und Soziales (KVJS) zufolge seit 2021 von 9 auf mehr als 80 Fälle im Jahr 2024. Angriffe von Kindern auf andere Kitakinder nahmen im gleichen Zeitraum von 40 auf 244 Fälle zu. Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 531 Fälle, darunter beispielsweise verbale Attacken von Kindern auf andere Kinder, gemeldet. Im Jahr 2021 waren es 113.

 

Auch wenn die Zahlen absolut gesehen immer noch gering sind, wie auch das Sozialministerium betont - für das Personal dort ist das Problem erheblich. Und nicht alles wird gemeldet. „Die Gewalt nimmt zu, verbal und auch körperlich“, sagt Anja Braekow, Vorsitzendes des Verbands Kitafachkräfte Baden-Württemberg. „Es gibt sehr viele pädagogische Fachkräfte, die mit blauen Flecken nach Hause gehen und nicht nur die auf der Seele.“ 

Die gestiegene Zahl könnte auch mit der Meldepflicht für derartige Vorfälle zusammenhängen. Sie wurde mit dem Kinder- und Jugendstärkungsgesetz (KJSG) eingeführt. Danach müssen Träger beziehungsweise deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter solche Vorfälle den Landesjugendämtern melden.

 