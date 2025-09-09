Baden-Württemberg: Wolkig bis wechselhaft: Draußen wird es grauer

Offiziell ist noch Sommer, doch draußen fühlt es sich schon herbstlich an. Die Meteorologen erwarten Regen.

Die Sonne lässt sich am Dienstag laut Deutschem Wetterdienst (DWD) nur selten blicken. Stattdessen überwiege der Regen, sagte ein DWD-Meteorologe. Die meisten Niederschläge seien entlang des Rheins und im Schwarzwald zu erwarten. Dort seien Starkregen und vereinzelt auch kurze Gewitter möglich. Im Laufe des Tages breite sich der Regen auch immer weiter ostwärts in Richtung Oberschwaben aus.

Der DWD hatte am Montag für Teile Baden-Württembergs vor schweren Gewittern mit heftigem Starkregen gewarnt. Am Montagabend hoben die Meteorologen die Warnung wieder auf. Die Polizeipräsidien meldeten am Morgen keine unwetterbedingten Einsätze.

Die gute Nachricht

„Richtung Abend lockert es langsam auf, in der Nacht ist es gebietsweise auch sternenklar“, sagte der Experte. Die Temperaturen würden im Tagesverlauf verbreitet über der 20-Grad-Marke bleiben. Drei bis vier Sonnenstunden seien möglich.

Zum Mittwoch komme allerdings neuer Regen, vielleicht auch einzelne Gewitter. Und auch der Donnerstag bringe nicht die Kehrtwende: Stattdessen sei für den Rest der Woche von eher wechselhaftem Wetter auszugehen.