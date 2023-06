1 Offenbar ist mindestens ein Wolfsrudel im Schwarzwald unterwegs (Symbolfoto). Foto: IMAGO/Dominik Kindermann/IMAGO/Dominik Kindermann Kindermann Do

Das Umweltministerium geht davon aus, dass in Baden-Württemberg mindestens ein Wolfsrudel unterwegs ist. Das zeigt ein Bild aus einer Fotofalle.









Offenbar sind in Baden-Württemberg nicht nur Einzelgänger unterwegs: Es gibt erstmals einen klaren Hinweis darauf, dass Wölfe im Südwesten Nachwuchs bekommen haben. Ein Fotofallenbild von Anfang Juni zeige eine Wölfin im Südschwarzwald mit einem „erkennbaren Gesäuge“, teilte das Umweltministerium am Dienstag in Stuttgart mit.