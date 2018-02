Baden-Württemberg Wolf von Wildtierkamera fotografiert

Von red/dpa/lsw 27. Februar 2018 - 20:07 Uhr

Eigentlich wurden die Kameras aufgestellt, um Luchse zu beobachten, doch hier ist ein Wolf vor die Linse gelaufen. Foto: Landratsamt Sigmaringen

Im Kreis Sigmaringen ist ein Wolf vor die Linse einer Wildtierkamera gelaufen, die durch dessen Bewegung ausgelöst wurde. Es ist der achte Fotonachweis eines Wolfes in Baden-Württemberg.

Beuron - Eine Wildtierkamera hat einen Wolf im Oberen Donautal bei Beuron (Kreis Sigmaringen) fotografiert. Das Tier hat die Kamera am 17. Februar durch seine Bewegung ausgelöst, wie das Landratsamt Sigmaringen am Dienstag mitteilte.

Mehr zum Thema

Die Kameras der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg (FVA) sind demnach im Wald verteilt, um in erster Linie Luchse zu beobachten. Ob es sich bei dem Tier um einen der Wölfe handelt, die bereits im Schwarzwald, auf der Baar-Hochfläche oder bei Stuttgart gesichtet wurden, ist nach Angaben des Landratsamtes unklar, weil von dem Tier bisher kein genetisches Material vorliege. Bei dem Foto handelt es sich laut FVA um den achten Fotonachweis eines Wolfes in Baden-Württemberg, auch zwei Videos von Wölfen wurden im Südwesten schon gemacht.

Ob sich der Wolf inzwischen noch im Landkreis Sigmaringen befindet, ist nach Angaben eines Landkreissprechers ebenfalls unklar. Bei den umherziehenden Tieren handle es sich in der Regel um Jungwölfe, die aus den Alpen oder aus der nordostdeutschen Population stammen. Bei ihren Wanderungen aus den Stammrevieren können sie den Informationen zufolge binnen Wochen mehrere hundert Kilometer zurücklegen.