1 Ein Wolf aus Sachsen-Anhalt hat im Schwarzwald drei Ziegen getötet. (Symbolbild) Foto: imago/Martin Wagner

In Baden-Württemberg sterben Ende April drei Ziegen. Nun steht fest, wer die Tiere getötet hat: ein männlicher Wolf aus einem Rudel in Sachsen-Anhalt.











Ein männlicher Wolf aus einem Rudel in Sachsen-Anhalt ist für drei tote Ziegen in Baden-Württemberg verantwortlich. Das ergaben nun Untersuchungen von genetischen Abstrichproben am Senckenberg Zentrum für Wildtiergenetik, wie das Umweltministerium am Mittwoch in Stuttgart mitteilte.