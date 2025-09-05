Baden-Württemberg: Wo man die Mondfinsternis im Südwesten beobachten kann

Prinzipiell reicht freie Sicht. Wer Details der Mondlandschaft erspähen will, braucht professionelles Gerät. Fachleute stellen das wegen des Himmelsspektakels vielerorts zur Verfügung.
Wer am Sonntag (7. September) nicht einfach nur am Himmel einen verfinsterten Mond suchen will, findet an verschiedenen Orten in Baden-Württemberg professionelle Unterstützung. Zwar fällt die totale Mondfinsternis noch voll in die Sommerferien im Südwesten, viele Sternwarten öffnen aber extra für das Naturschauspiel. Einige Beispiele: