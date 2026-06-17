Baden-Württemberg: Wirtschaftsministerium feilt an Hightech-Strategie

Humanoide Roboter aus Metzingen, KI aus Freiburg und Lieferketten-Software aus Mannheim: Start-ups im Land mischen Europas Hightech-Szene auf. Bleibt das Land Innovationsmotor?
Angesichts der mauen Konjunktur warnt Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut (CDU) die Unternehmen davor, Ausgaben für Forschung und Entwicklung zu kürzen. Die CDU-Politikerin sagte in Stuttgart: „Auch in Zeiten einer lahmenden Wirtschaft sollten die Unternehmen nicht nachlassen, in ihre Zukunftsfähigkeit zu investieren.“ Manche überlegten, ihr Forschungs- und Entwicklungsbudget herunterzufahren, um die Kosten zu senken. „Das halte ich nicht für den richtigen Weg.“ Baden-Württemberg sei Hightech-Standort und müsse es auch bleiben.